мы не унаследовали землю от своих родителей. Мы её взяли взаимы у своих детей. Что означают эти слова?
Биология
мы не унаследовали землю от своих родителей. Мы её взяли взаимы у своих детей. Что означают эти слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю, краткость фразы в том, что чем дальше планету губим, тем больше забираем ее у своих детей.Каждый должен беречь окружающую среду, чтобы вернуть землю нашим детям чистой. А наши дети в свою очередь своим детям и т.д.
Гость:
это значит что нам возвращать землю нашим детям и беречь ее нужно для наших детей, потому как и они будут возвращать ее своим детям
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