мы не унаследовали землю от своих родителей. Мы её взяли взаимы у своих детей. Что означают эти слова?

Гость: Гость:

Я так понимаю, краткость фразы в том, что чем дальше планету губим, тем больше забираем ее у своих детей.Каждый должен беречь окружающую среду, чтобы вернуть землю нашим детям чистой. А наши дети в свою очередь своим детям и т.д.