1 задача.Из молока получают 10% творога.Сколько творога получают из 40 кг молока? 2 задача.Яблоко антоновка содержит 10,7% сахара.Сколько сахара содержится в 20 кг этих яблок? 3 задача.Один из катетов прямоугольного треугольник...
Геометрия
1 задача.Из молока получают 10% творога.Сколько творога получают из 40 кг молока? 2 задача.Яблоко антоновка содержит 10,7% сахара.Сколько сахара содержится в 20 кг этих яблок? 3 задача.Один из катетов прямоугольного треугольника равен 5 см,а гипотенуза больше другого катета на 1 см.Найти гипотенузу треугольника. 4 задача.Вычислить площадь ромба,периметр которго равен 24см.а угол, смежный с одним из углов этого ромба,равен 30 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 киллограмма 2. 2,14 киллограмма 3,4 не знаю.
Гость:
1. Фраза "Из молока получают 10% творога" означает, что из молока получают 10/100 или 0,1 творога. Чтобы найти массу творога, умножаем 40 на 0,1 получаем 4 2. То же самое, что и предыдущая, но теперь умножаем 20 кг на 0,107 3. Обозначим катет, который надо найти за x. Теперь по теореме Пифагора составляем уравнение 5^2+x^2=(x+1)^2 25+x^2=x^2+2x+1 2x=24 x=12 Ответ:12 см 4. С ромбе все четыре стороны равны, то есть одна сторона ромба равна 24/4=6 см. Если угол, смежный с одим из углов этого ромба равен 30, то сам угол ромба равен (180-30)=150 градусам. Теперь находим площадь. Так как ромб состоит из двух равных треугольников (стороны ромба равны, диагональ, лежащая против угла в 150 градусов - общая - по терм сторонам) а площадь каждого из них равна 6*6*0,5*sin150 (по теореме синусов) то площадь всего ромба будет равна 6*6*sin150=18 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял...
Физика
Пылинка, заряд которой 9,8*10^-16 Кл, висит между пластинами плоского воздушного конденсатора, к которому приложено напряжение 5000В . Расстояние м...
Английский язык
Подкиньте пожалуйста идею на тему "какое хобби мне выбрать не спортивное или умеренно спортивное" это ответ на письмо. если можно пару предложений ...
Химия
определите формулы углеводородов ряда алкана и ряда алкена,если в них содержится по 16 атомов водорода