1 задача.Из молока получают 10% творога.Сколько творога получают из 40 кг молока? 2 задача.Яблоко антоновка содержит 10,7% сахара.Сколько сахара содержится в 20 кг этих яблок? 3 задача.Один из катетов прямоугольного треугольник...

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1. Фраза "Из молока получают 10% творога" означает, что из молока получают 10/100 или 0,1 творога. Чтобы найти массу творога, умножаем 40 на 0,1 получаем 4 2. То же самое, что и предыдущая, но теперь умножаем 20 кг на 0,107 3. Обозначим катет, который надо найти за x. Теперь по теореме Пифагора составляем уравнение 5^2+x^2=(x+1)^2 25+x^2=x^2+2x+1 2x=24 x=12 Ответ:12 см 4. С ромбе все четыре стороны равны, то есть одна сторона ромба равна 24/4=6 см. Если угол, смежный с одим из углов этого ромба равен 30, то сам угол ромба равен (180-30)=150 градусам. Теперь находим площадь. Так как ромб состоит из двух равных треугольников (стороны ромба равны, диагональ, лежащая против угла в 150 градусов - общая - по терм сторонам) а площадь каждого из них равна 6*6*0,5*sin150 (по теореме синусов) то площадь всего ромба будет равна 6*6*sin150=18 см