определите формулы углеводородов ряда алкана и ряда алкена,если в них содержится по 16 атомов водорода
Химия
определите формулы углеводородов ряда алкана и ряда алкена,если в них содержится по 16 атомов водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула алкана CnH2n+2,а алкена CnH2n, значит алкан=С7Н16,а алкен С8Н16
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