Прошу пожалуйста составить таблицу по отделам костей птиц по Биологии за 7класс

Биология
Прошу пожалуйста составить таблицу по отделам костей птиц по Биологии за 7класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таблицу составила в ворде.Там всё подробно!
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