куб ребром 5см разбит на две части плоскостью проходящей через вершины А,В,С найти объем меньшей части куба

Геометрия

куб ребром 5см разбит на две части плоскостью проходящей через вершины А,В,С найти объем меньшей части куба

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