Какое наименьшее значение и при каком значении х принимает выражение х в 2 степени+10х-30 в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик виногр...

Алгебра

Какое наименьшее значение и при каком значении х принимает выражение х в 2 степени+10х-30 в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок. Решите пожалуйста.НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО

Автор: Гость