Какое наименьшее значение и при каком значении х принимает выражение х в 2 степени+10х-30   в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик виногр...

Алгебра
Какое наименьшее значение и при каком значении х принимает выражение х в 2 степени+10х-30   в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок.   Решите пожалуйста.НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ящик яблок - х кг, ящик винограда - (х-2) кг. Всего яблок - 5х кг, всего винограда - 6(х-2). Уравнение:   5x+6(x-2)=82,   11x=94,   x=94/11,   x=8 целых 6/11 кг - это масса одного ящика яблок, масса одного ящика винограда 6 целых 6/11 кг.
Гость:
1) f'(x)=2x+10 Равно нулю в -5 это точка минимума, значит при х;-5, функция принимает минимальное значение равное 25-50-30=-55;   2) пусть ящик винограда весит х, тогда ящик яблок весит х+2, составим уравнение 6х+5х+10=82 => x=6 целых 6/11                         х+2= 8 целых 6/11
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