Растительноядные Насекомоядные Хищные Всеядные приведите примеры

Биология
Растительноядные Насекомоядные Хищные Всеядные приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растительноядные-заяц,лошадь,корова,овца,коза ну и многие насекомые Насекомоядные-Выхухоль Хищные-волк,лиса,рысь, змея,крокодил Всеядные-барсук, енотовидная собака,медведь,свинья
Гость:
растительноядные - корова, лошадь, овца, козы, олени, жирафа насекомоядные - птицы, ежи, кроты хищные- акула, тигр, лев, ястреб всеядные- человек, медведь, шимпанзе
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