Углекислый газ полученный при сжигании 0,9г альдегида, прореагировал с 8,2мл раствора NAOH(w=20%  p=1?22г/мл) с образованием кислой соли. Определите возможные структурные формулы альдегидов.     Пожалуста помогите и если можно ...

Химия
Углекислый газ полученный при сжигании 0,9г альдегида, прореагировал с 8,2мл раствора NAOH(w=20%  p=1?22г/мл) с образованием кислой соли. Определите возможные структурные формулы альдегидов.     Пожалуста помогите и если можно пишите по подробнее)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(NaOH)=(8,2*1,22)*0,2=2;n(NaOH)=2:40=0,05; NaOH+CO2=NaHCO3                                                        1       1 n(CO2)=0,05;    CnH2nO+O2=nCO2+nH2O n(CnH2nO)=(0,05:n); M(CnH2nO)=0,9:(0,05:n)=18n;                  12n+2n+16=18n                   16=4n                   n=4;          CH3-CH2-CH2-COH-бутаналь                                    CH3-CH(CH3)-COH-2-метилпропаналь              
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