Углекислый газ полученный при сжигании 0,9г альдегида, прореагировал с 8,2мл раствора NAOH(w=20% p=1?22г/мл) с образованием кислой соли. Определите возможные структурные формулы альдегидов. Пожалуста помогите и если можно ...

Химия

Углекислый газ полученный при сжигании 0,9г альдегида, прореагировал с 8,2мл раствора NAOH(w=20% p=1?22г/мл) с образованием кислой соли. Определите возможные структурные формулы альдегидов. Пожалуста помогите и если можно пишите по подробнее)))))

Автор: Гость