Признаки сравнения                            Растения и животные сходставо                                            различие

Гость: Гость:

Сходства: во всех клетках найдены белки жиры углеводы нуклеиновые килоты витамины и тд..также есть много общих свойств,например. обмен веществ,наследственность,раздражимость и тд..у тех и других есть цикл развития,способность к росту,способ питания Различия: Растения: растенияавтотрофы,способные к фотосинтезу, растения растут в течение всей своей жизни, таких систем органов как у животных,у растений нет.,растения неподвижны. Животные: гетеротрофы,способные питаться готовыми органическими веществами,у животных происходит рост только на определенных стадиях, много систем органов, животные передвигаются с помощью специальных органов