акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 . Общая прибыль предприятия за год составила 20 млн.р . Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам ?

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для решения задача введем коэффициент пропорциональности (k). k - это некоторое число Поулчится, что если акции разделены в отношении 2:3, то 2k+3k=20 млн 5k=20 млн k=4 млн 2*4 млн=8 млн 3*4 млн= 12 млн. 12 и 8 относятся как 3:2, то есть акционерам пошло 8 млн.