высота шкафа в 1,5 раза больше его ширины, а ширина шкафа в 4 раза больше его глубины. Объем шкафа равен 1 536 000 см в кубе. Найдите ширину шкафа. Ответ дайте в метрах
Алгебра
высота шкафа в 1,5 раза больше его ширины, а ширина шкафа в 4 раза больше его глубины. Объем шкафа равен 1 536 000 см в кубе. Найдите ширину шкафа. Ответ дайте в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина равна х тогда высота равна 1,5х, а глубина равна х/4 Объем равен х*1,5х*х/4=1.536 m^3 => 0.375x^3=1.536 x^3=4.096 x=1.6 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 . Общая прибыль предприятия за год составила 20 млн.р . Какая с...
Химия
Углекислый газ полученный при сжигании 0,9г альдегида, прореагировал с 8,2мл раствора NAOH(w=20% p=1?22г/мл) с образованием кислой соли. Определит...
Алгебра
Українська література