высота шкафа в 1,5 раза больше его ширины, а ширина шкафа в 4 раза больше его глубины. Объем шкафа равен 1 536 000 см в кубе. Найдите ширину шкафа. Ответ дайте в метрах

Алгебра

высота шкафа в 1,5 раза больше его ширины, а ширина шкафа в 4 раза больше его глубины. Объем шкафа равен 1 536 000 см в кубе. Найдите ширину шкафа. Ответ дайте в метрах

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