Меньшее основание трапеции относится к средней линии как 1:3, а большее основание равно 30 см. Найдите среднюю линию трапеции.

Геометрия
Меньшее основание трапеции относится к средней линии как 1:3, а большее основание равно 30 см. Найдите среднюю линию трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя линия трапеции = сумма оснований / 2 х - верхнее основание 3х - средняя линия 3х = х+30 / 2 х = 6 3 * 6 = 18 см Ответ:  18 см
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