вектор а(8;6) разложен по векторам b и c так что а=хb+yc найти произведение xy если с(10;-3) и b(-2;1)

Геометрия

вектор а(8;6) разложен по векторам b и c так что а=хb+yc найти произведение xy если с(10;-3) и b(-2;1)

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