вектор а(8;6) разложен по векторам b и c так что а=хb+yc найти произведение xy если с(10;-3) и b(-2;1)

Геометрия
вектор а(8;6) разложен по векторам b и c так что а=хb+yc найти произведение xy если с(10;-3) и b(-2;1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=хb+yc по правилам умножения векторов на скаляр и сложения векторов (8;6)=x(10;-3)+y(-2;1) (8;6)=(10x;-3x)+(-2y;y) (8;6)=(10x-2y;-3x+y) приравнивая соотвествующие координаты векторов 10x-2y=8 -3x+y=6   5x-y=4 -3x+y=6   2x=10 5x-y=4   x=10/2 5x-y=4   x=5 5x-y=4   x=5 5*5-y=4   x=5 25-y=4   x=5 y=25-4   x=5 y=21   xy=5*21=105
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