при пропускании сероводорода объемом 2,8 л (н.у)через раствор сульфата меди(2) образовался осадок массой 10,8г. Определите массовую долю выхода продукции реакции.
Химия
при пропускании сероводорода объемом 2,8 л (н.у)через раствор сульфата меди(2) образовался осадок массой 10,8г. Определите массовую долю выхода продукции реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем уравнение реакции H2S+CuSO4=CuS(в осадке)+H2SO4 Имея объем сероводорода (H2S) определим его количество. n(H2S)=V/Vm=2,8л/22,4 л=0,125 моль теперь составляем пропорцию. В уравнении над H2S пишем 0,125 моль внизу - 1, над CuS пишем x, внизу - 1. В итоге получается пропорция. 0,125моль/1=Х моль/1 X-0,125 т.е. количество CuS=0,125 моль теперь найдем теоретическую массу CuS. M(CuS)=0,125 моль*(64+32)=12 г - должно было получиться И теперь просто делим 10,8 г на 12 г. Получаем 0,9 или 90%
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