В лаборатории имеется кристаллическая сода, но нет безводной. Для опыта экспериментатору потребовалось 100г раствора карбоната натрия с массовой долей 10,6%.Рассчитайте необходимые для приготовления данного раствора массы крист...
Химия
В лаборатории имеется кристаллическая сода, но нет безводной. Для опыта экспериментатору потребовалось 100г раствора карбоната натрия с массовой долей 10,6%.Рассчитайте необходимые для приготовления данного раствора массы кристаллогидрата и объёма воды.Узнайте, какие вещества скрываются под перечисленными ниже бытовыми, техническими или историческими названиями веществ: гипс, глауберова соль, медный купорос, бура.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее, если массовая доля Na2CO3 - 10% а его требуется 100г, то потребуется 10,6 г Na2CO3 и 89,4 г воды Гипс - CaSO4*2H2O Глауберова соль - Na2SO4*10H2O Медный купорос - CuSO4*5h2O Бура - Na2B4O7*10H2O
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