В лаборатории имеется кристаллическая сода, но нет безводной. Для опыта экспериментатору потребовалось 100г раствора карбоната натрия с массовой долей 10,6%.Рассчитайте необходимые для приготовления данного раствора массы крист...

Химия

В лаборатории имеется кристаллическая сода, но нет безводной. Для опыта экспериментатору потребовалось 100г раствора карбоната натрия с массовой долей 10,6%.Рассчитайте необходимые для приготовления данного раствора массы кристаллогидрата и объёма воды.Узнайте, какие вещества скрываются под перечисленными ниже бытовыми, техническими или историческими названиями веществ: гипс, глауберова соль, медный купорос, бура.

Автор: Гость