Скласти твір з одним Фразеологізмом, на українській мові
Қазақ тiлi
Скласти твір з одним Фразеологізмом, на українській мові
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна. Сьогодні дуже теплий день. В цей день мені нічого не хотілося робити. "Годі байдики бити" - сказала мені бабуся і сказала, щоб я йшов працювати. Цілий теплий день, я дуже сильно трудився і на віть не встиг пограти. Літом було дуже тепло. Я вийшов і милувався своєю роботою. Я пішов до друга, а у нього був не скопаний город, не прибране подвір'я тощо. Я задумався і зрозумів "Без труда, не витягнеш рибку із ставка"
Гость:
Колись я не могла розв"язати приклад. Через деякий час попросила у подруги Олі списати. Вона мені дала свій зошит і я почала списувати. Потім знайшла у неї помилку, треба було написати 56, а вона написала 65. Але я їй не сказала про цю помилку. На наступний день ми здали зошити. І незабаром учитель оголошував оцінки " У тебе 5, а у Олі 4, помилку зробила". Вона на мене подивилась, а я нічого не можу сказати тому, що раків напекла.
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