объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температура была равна 600 К.

Физика

объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температура была равна 600 К.

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