объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температура была равна 600 К.

Физика
объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температура была равна 600 К.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По уравнению Менделеева-Клапейрона для изобарного процесса: V1/T1=V2/T2 V/600=0.5V/T2 T2V=300V сокращаем на V: T2=300К.
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