составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами
Русский язык
составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я бы пошёл с вами гулять, но у меня завтра экзамен. 2) Да здравствует наша школа! 3) Пускай он сходит за магнитофоном. 4)Что бы ни случилось, я всегда с тобой! 5)Тебе пришлось бы уехать. 6) Я надела б это платье на выпускной. 7)Давайте поедем в бассейн! 8)Я бы пошёл учиться на журналиста. 9)Сходила бы ты в магазин. 10)Пускай его научат этому в школе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температу...
Геометрия
куб ребром 5см разбит на две части плоскостью проходящей через вершины А,В,С найти объем меньшей части куба