составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами

Гость: Гость:

1)Я бы пошёл с вами гулять, но у меня завтра экзамен. 2) Да здравствует наша школа! 3) Пускай он сходит за магнитофоном. 4)Что бы ни случилось, я всегда с тобой! 5)Тебе пришлось бы уехать. 6) Я надела б это платье на выпускной. 7)Давайте поедем в бассейн! 8)Я бы пошёл учиться на журналиста. 9)Сходила бы ты в магазин. 10)Пускай его научат этому в школе.