составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами

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составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я бы пошёл с вами гулять, но у меня завтра экзамен. 2) Да здравствует наша школа! 3) Пускай он сходит за магнитофоном. 4)Что бы ни случилось, я всегда с тобой! 5)Тебе пришлось бы уехать. 6) Я надела б это платье на выпускной. 7)Давайте поедем в бассейн! 8)Я бы пошёл учиться на журналиста. 9)Сходила бы ты в магазин. 10)Пускай его научат этому в школе. 
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