Подкиньте пожалуйста идею на тему "какое хобби мне выбрать не спортивное или умеренно спортивное" это ответ на письмо. если можно пару предложений на английском)ну или хотя бы на русском)
Английский язык
Подкиньте пожалуйста идею на тему "какое хобби мне выбрать не спортивное или умеренно спортивное" это ответ на письмо. если можно пару предложений на английском)ну или хотя бы на русском)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбери спортивное.Например футбол. Моё хобби футбол ,т.к это один из самых интересных видов спорта, он известен по всему миру, поэтому я решил(ла) выбрать футбол как своё хобби. Можно сказать ,что мой Папа или Дедушка любят футбол. Я с детства вместе с ними тоже люблю смотреть его, они привиле мне эту любовь с детства.
Гость:
Твое хобби может быть разным. Если ты занимаешься музыкой, то мы можешь написать про это. Если ты спортом занимаешься то напиши это и т.д. Я лично четыре хобби писала...Я занимаюсь музыкой, спортом, компьютером, рисую и фотографирую.
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