Подкиньте пожалуйста идею на тему "какое хобби мне выбрать не спортивное или умеренно спортивное" это ответ на письмо. если можно пару предложений на английском)ну или хотя бы на русском)

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Выбери спортивное.Например футбол. Моё хобби футбол ,т.к это один из самых интересных видов спорта, он известен по всему миру, поэтому я решил(ла) выбрать футбол как своё хобби. Можно сказать ,что мой Папа или Дедушка любят футбол. Я с детства вместе с ними тоже люблю смотреть его, они привиле мне эту любовь с детства.