Пылинка, заряд которой 9,8*10^-16 Кл, висит между пластинами плоского воздушного конденсатора, к которому приложено напряжение 5000В . Расстояние между пластинами 5 см. Какова масса пылинки?

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2 закон Ньютона: Fэ=mg; Сила электрического взаимодействия: Fэ=qE , E - напряженность между пластинами; Напряжение на конденсаторе U=E/d , выражаем отсюда Е и подставляем во второе а потом в первое, получаем: qUd=mg ==> m=qUd/g m=25*10^-9 мг