Пылинка, заряд которой 9,8*10^-16 Кл, висит между пластинами плоского воздушного конденсатора, к которому приложено напряжение 5000В . Расстояние между пластинами 5 см. Какова масса пылинки?

Физика
Пылинка, заряд которой 9,8*10^-16 Кл, висит между пластинами плоского воздушного конденсатора, к которому приложено напряжение 5000В . Расстояние между пластинами 5 см. Какова масса пылинки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 закон Ньютона: Fэ=mg; Сила электрического взаимодействия: Fэ=qE , E - напряженность между пластинами; Напряжение на конденсаторе U=E/d ,  выражаем отсюда Е и подставляем во второе а потом в первое, получаем: qUd=mg ==> m=qUd/g m=25*10^-9 мг  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Подкиньте пожалуйста идею на тему "какое хобби мне выбрать не спортивное или умеренно спортивное" это ответ на письмо. если можно пару предложений ...
Ответить
Химия
определите формулы углеводородов ряда алкана и ряда алкена,если в них содержится по 16 атомов водорода
Ответить
Химия
В лаборатории имеется кристаллическая сода, но нет безводной. Для опыта экспериментатору потребовалось 100г раствора карбоната натрия с массовой до...
Ответить
Русский язык
составить 10 простых распространенных предложений с формообразующими частицами
Ответить
Физика
объем идеального газа неизменной массы при изобарном процессе уменьшили в 2 раза. определите конечную температуру газа,если его начальная температу...
Ответить