мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял обратный путь?

Математика

мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял обратный путь?

Автор: Гость