мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял обратный путь?
Математика
мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 ч - 1сутки 24:4=6 часов оставалось до окончания суток 24-6 18 часов - мальчики вернулись домой 18ч - 16ч45 мин = 1ч15 мин - занял обратный путь
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