на рыбалке ребята поймали 3 рыбы общей массой 3 кг 250 гр. Две рыбы имели одинаковую массу а масса третий рыбки равнялась половине массы одной из двух одинаковых рыб. Найди массу каждой рыбы
Математика
на рыбалке ребята поймали 3 рыбы общей массой 3 кг 250 гр. Две рыбы имели одинаковую массу а масса третий рыбки равнялась половине массы одной из двух одинаковых рыб. Найди массу каждой рыбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - масса 1-ой рыбы, тогда 2х - масса 2-ух одинаковых рыбок 0,5х - масса 3-ей рыбы, т.к. общая масса 3250г, составим ур-е 2х+0,5х=3250 2,5х=3250 х=1300г=1кг300г -масса 1-ой рыбки 1кг300г -масса 2-ой рыбки 1300/2=650г - масса 3-ей рыбки
Гость:
Пусть х кг - масса 1 рыбы, тогда х кг - масса 2 рыбы, (х/2) кг - 3 рыбы. х + х + х/2 = 3250 2х+х/2=3250 4х+х=6500 5х=6500 х=1300 - масса 1 и 2 рыб _______________________________ 1300/2=650 кг - масса 3 рыбы Ответ: 1кг 300 г, 1 кг 300 г, 650 г
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