на рыбалке ребята поймали 3 рыбы общей массой 3 кг 250 гр. Две рыбы имели одинаковую массу а масса третий рыбки равнялась половине массы одной из двух одинаковых рыб. Найди массу каждой рыбы

Математика

на рыбалке ребята поймали 3 рыбы общей массой 3 кг 250 гр. Две рыбы имели одинаковую массу а масса третий рыбки равнялась половине массы одной из двух одинаковых рыб. Найди массу каждой рыбы

Автор: Гость