История России пар 19 6 класс Едигей организовал поход на Русь в 1408 году,чтобы а)заставить василия 1 уплачивать дань орде б)помочь Василию 1 утвердиться на Московском престоле в)помочь Тимуру завоевать Русь Внуком великого кн...

Обществознание

История России пар 19 6 класс Едигей организовал поход на Русь в 1408 году,чтобы а)заставить василия 1 уплачивать дань орде б)помочь Василию 1 утвердиться на Московском престоле в)помочь Тимуру завоевать Русь Внуком великого князя литовского Витовта был: а)Василий Темный б)Василий Косой в)Дмитрий Шемяка

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