какое количество теплоты необходимо отобрать у 5кг воды имеющей температуру 10 градусов С чтобы превратить ее в лед при температуре 0 градусов С
Физика
какое количество теплоты необходимо отобрать у 5кг воды имеющей температуру 10 градусов С чтобы превратить ее в лед при температуре 0 градусов С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1)+m*скрытая теплота кристаллизации=4183*5*(0-10)+5*334=-210820Дж Вода отдаст при охлаждении и кристаллизации 210820Дж. Знак - учитываем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
История России пар 19 6 класс Едигей организовал поход на Русь в 1408 году,чтобы а)заставить василия 1 уплачивать дань орде б)помочь Василию 1 утве...
Геометрия
Точки D и E - середины сторон AB и BC треугольника ABC, а точки M и N лежат на стороне AC,причем AM=MN=NC, вектор AM=вектору a, вектор AD=вектору b...
Геометрия
1 задача.Из молока получают 10% творога.Сколько творога получают из 40 кг молока? 2 задача.Яблоко антоновка содержит 10,7% сахара.Сколько сахара со...
Математика
мальчики выехали с рыбалки 16 часов 45 минут приехали домой когда оставалось четвертая часть суток до их окончания. Сколько времени у мачиков занял...