какое количество теплоты необходимо отобрать у 5кг воды имеющей температуру 10 градусов С чтобы превратить ее в лед при температуре 0 градусов С

Физика

какое количество теплоты необходимо отобрать у 5кг воды имеющей температуру 10 градусов С чтобы превратить ее в лед при температуре 0 градусов С

Автор: Гость