При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза, объем газа увеличился на 0,1 л. Каков первоначальный объем газа (давление и масса постоянны)?

Физика

При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза, объем газа увеличился на 0,1 л. Каков первоначальный объем газа (давление и масса постоянны)?

Автор: Гость