При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза, объем газа увеличился на 0,1 л. Каков первоначальный объем газа (давление и масса постоянны)?
Физика
При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза, объем газа увеличился на 0,1 л. Каков первоначальный объем газа (давление и масса постоянны)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Менделеева-Клапейрона, изобарный процесс: V1/T1=V2/T2 V/T=(V+0.0001)/1.5T 1.5TV=VT+0.0001T 0.5V=0.0001 V=0.00006667 м^3
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