сочинение на тему творчиство моей семьи

Гость: Гость:

В нашей семье 4 человека: мама, папа, старший брат и я. Каждый в нашей семье имеет свою творческую натуру. Мой старший брат, например, играет на фортепьяно, он закончил музыкальную школу и теперь играет публично. У него это очень виртуозно получается. Моя мама - дизайнер интерьера. Она создаёт прекраснейшие модели мебели и за это получает немалые деньги. Наша квартира вся в её распоряжении. Везде светло и красочно. Я просто обожаю её фантастические идеи. Мой папа - скульптор. Зимой он делает прекраснейшие статуи из льда на площади. Все люди любуются его творениями. Летом, когда мы едем на море, папа из песка делает с нами дворцы и фигуры людей. Никак не пойму, как у него это получается? Настоящий талант! Я с детства люблю рисовать. Мама, узнав об этом, отправила меня в музыкальную школу в художественный класс. Я там учусь уже 4 год. Мне нравится рисовать всё: пейзажи, портреты, натюрморты. Мои картины отправляют на конкурсы, где они занимают призовые места. Я думаю, что когда стану взрослой буду художником, потому что это занятие доставляет мне удовольствие и массу положительных эмоций. Вот такая у нас творческая семья!