На расстоянии 10 см от точечного заряда напряжённость поля равна 36 В/м. На каком расстоянии от этого заряда напряжённость равна 900 в/м? Ответ дайте в см.
Физика
На расстоянии 10 см от точечного заряда напряжённость поля равна 36 В/м. На каком расстоянии от этого заряда напряжённость равна 900 в/м? Ответ дайте в см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Из формулы Напряжённости найдём заряд: [latex]Q=\frac{Er^2}{k}=\frac{36\cdot0.1^2}{9\cdot10^9}=\frac{36\cdot10^{-2}}{9\cdot10^9}=4\cdot10^{-11}[/latex] (Кл) 2) Из той же формулы найдём расстояние, если Напряжённость будет равна 900 в/м: [latex]r=\sqrt{\frac{Qk}{E}}=\sqrt{\frac{4\cdot10^{-11}\cdot9\cdot10^9}{900}}=\sqrt{\frac{36\cdot10^{-2}}{9\cdot10^2}}=\sqrt{4\cdot10^{-4}}=0.02\ (m)[/latex] Ответ: 2 см.
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