На расстоянии 10 см от точечного заряда напряжённость поля равна 36 В/м. На каком расстоянии от этого заряда напряжённость равна 900 в/м? Ответ дайте в см.

Физика

На расстоянии 10 см от точечного заряда напряжённость поля равна 36 В/м. На каком расстоянии от этого заряда напряжённость равна 900 в/м? Ответ дайте в см.

Автор: Гость