В геометрической прогрессии (b18+b19)/(b6+b7)=13 Найдите отношение суммы первых двадцати четырех ее членов к сумме первых ее двенадцати членов. Помогите

Алгебра

В геометрической прогрессии (b18+b19)/(b6+b7)=13 Найдите отношение суммы первых двадцати четырех ее членов к сумме первых ее двенадцати членов. Помогите

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