В геометрической прогрессии (b18+b19)/(b6+b7)=13 Найдите отношение суммы первых двадцати четырех ее членов к сумме первых ее двенадцати членов. Помогите
Алгебра
В геометрической прогрессии (b18+b19)/(b6+b7)=13 Найдите отношение суммы первых двадцати четырех ее членов к сумме первых ее двенадцати членов. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S24=b1*(q^24 - 1)/(q-1)=b1*(q^12 - 1)(q^12 +1)/(q-1) S12=b1*(q^12 - 1)/(q-1) S24/S12=q^12 +1 2)(b18+b19)/(b6+b7)=13 (b1*q^17+b1*q^18)/(b1*q^5+b1*q^6)=b1q^17(1+q)/b1q^5(q+1)=q^12=13 подставим в 1) S24/S12=q^12 +1= 13+1=14
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