Рассчитайте энергию связи ядра атома лития А=7 Z=3 LI. Масса протона 1,0073 а. е. м., масса нейтрона 1,0087 а. е. м., масса изотопа лития 7,01601 а. е. м.
Физика
Рассчитайте энергию связи ядра атома лития А=7 Z=3 LI. Масса протона 1,0073 а. е. м., масса нейтрона 1,0087 а. е. м., масса изотопа лития 7,01601 а. е. м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: дельта m=Z*m(протона)+(A-Z)*m(нейтрона)+Z*m(электрона)-m(атома)-формула дефекта массы подставишь сама. дельта m=0,0421558 а.е.м энергия связи=дельта m*931,5МэВ/а.е.м=0.0421558 а.е.м*931.5 МэВ/а.е.м=392.68МэВ Ответ: энергия связи=392.68МэВ
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