Рассчитайте энергию связи ядра атома лития А=7 Z=3 LI. Масса протона 1,0073 а. е. м., масса нейтрона 1,0087 а. е. м., масса изотопа лития 7,01601 а. е. м.

Физика

Рассчитайте энергию связи ядра атома лития А=7 Z=3 LI. Масса протона 1,0073 а. е. м., масса нейтрона 1,0087 а. е. м., масса изотопа лития 7,01601 а. е. м.

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