Необходимо придумать цепочку реакций, состоящую из 10 уравнений, и записать все эти уравнения - неорганическая химия.
Химия
Необходимо придумать цепочку реакций, состоящую из 10 уравнений, и записать все эти уравнения - неорганическая химия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4Cl-NH3-NH4NO2-N2-NO-NO2-HNO3-AgNO3-NO2-NH4NO3-N2O. 2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3+2H2O NH3+HNO2=NH4NO2 NH4NO2=N2+2H2O N2+O2=2NO 2NO+O2=2NO2 4NO2+2H2O+O2=4HNO3 3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO+2H2O 2AgNO3=2Ag+2NO2+O2 2NO2+2NH4OH=NH4NO2+NH4NO3+H2O NH4NO3=N2O+2H2O
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