Найти примеры сокращений в минуту сердца у летучих птиц и нелетучих и сравнить их.
Биология
Найти примеры сокращений в минуту сердца у летучих птиц и нелетучих и сравнить их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце взрослых летающих птиц может делать 200—300, молодняка птиц — 400—500 сокращений в минуту. У мелких птиц, таких, как канарейка и воробей, сердце делает до 1000 сокращений в минуту.
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