какие изменения произошли в размещении промышленного производства страны?
Обществознание
какие изменения произошли в размещении промышленного производства страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промышленность состоит из двух больших групп отраслей - добывающей и обрабатывающей Промышленность К добывающей промышленности в СССР относятся предприятия по добыче горно-химического сырья, руд чёрных и цветных металлов и нерудного сырья для металлургии, неметаллических руд, нефти, газа, угля, торфа, сланцев, соли, нерудных строительных материалов, лёгких природных заполнителей и известняка, а также гидроэлектростанции, предприятия лесоэксплуатации, по лову рыбы и добыче морепродуктов, водопроводы. К обрабатывающей промышленности относятся предприятия по производству чёрных и цветных металлов, проката, химических и нефтехимических продуктов, машин и оборудования, продуктов деревообработки и целлюлозно-бумажной Промышленность, цемента и др. строительных материалов, продуктов лёгкой и пищевой Промышленность, а также предприятия по ремонту промышленных изделий и теплоэлектростанции.
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