Предложения о полётах в космос
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Предложения о полётах в космос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде чем человек полетел в космос, там побывали животны. Впервые в мире космический корабль с человеком на борту ворвался в просторы Вселенной.
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