Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Рабство в Древнем Риме" от своего лица.

Гость: Гость:

Здравствуйте меня зовут-Пта (что значит открытый, откровенный человек) Я проснулся рано - как всегда. Вчера мне повезло-я уснул не на полу, а на соломе(какая мягкая я вам скажу). Будить остальных не буду - пусть поспят. Для начала пойду, вымою пол в храме. Лишь бы жрец не проснулся. Его имя Реммао -в переводе с египетского на ваш русский язык Реммао, - богатый человек. Он не жадный, и очень даже добрый человек. Реммао и вправду великий жрец, я сам в правду видел, как ночью он обращался к богу солнца Амон-Ра. Я помыл полы, прибрался в гурфе, ох простите я и забыл…гуфра- это комната. Я сделал всё, так что могу рассказать, как я сюда попал. «Я собственно был рабом и в своём родном городе Пер-Уаджит, за то что я украл статую Амон-Ра, но я этого не делал это всё мой ненавистник Панахази - он был варваром. Как-то я увидел, что он украл эту самую статуэтку бога Амон-Ра. Я тот час же захотел рассказать обо всём местному вельможе. Однако Панахази обо всём позаботился, как только я пришёл к своему другу вельможе Озазу (любимый богом) меня схватили стражники, так я стал рабом. Но следующей же ночью я бежал, ведь меня так нещадно били, вот я и бежал…Я прибежал к храму вельможи в этом городе. Я скрылся в его доме. Реммао был добрым и понимающим человеком. Когда стражники пришли за мной, он загородил меня и сказал, что этот человек его раб и что я вообще не похож на Пта. Я был так ему благодарен, что даже остался у него работать государственным рабом» Так я попал сюда, но я тут вроде прислуги, хотя вне храма я раб Реммао. Я могу показать вам дивный сад, хотите взглянуть? Вот растение батыха хамрау - то есть арбуз. Инаб - это мой любимый виноград; честно признаюсь, Реммао давал мне даже чуть - чуть вина из винограда прошлого урожая. Ещё у нас растет румма: н-гранат по русски очень вкусный и полезный. Так же вот в этом участке растёт баттыха сафрау - что, по-вашему, просто, дыня. А вот тут, он показал на просторное углубление в земле - оно было наполнено водой. Тут водится много самак, они бывают разные: золотые, серебряные, а некоторые даже с голубоватыми оттенками. Ой, уже время обеда мне пора идти на кухню помогать повару - подавать ему специи и продукты. Иля ллекаа масаа! (До встречи вечером!) Миса иль фаиль (Добрый вечер).У меня совсем немного времени, ведь я ещё дожжен что-то поесть на ужин и убрать стол после пиршества семьи Реммао. Извините, я должен идти меня зовут. До встречи, друзья