(2.5*10^12)*(3.2*10^-5)

Алгебра
(2.5*10^12)*(3.2*10^-5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2.5*10¹²)*(3.2*10⁻⁵)=(2,5*3,2)*10⁷=8*10⁷=80000000
Гость:
=(2.5*10^12)*(3.2*10^-5)=80000000 или =8*10^7
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