расстояние между городами А и В равно 1325 км.Из города А в город В отправился один поезда через час навстречу ему из города В вышел второй поезд, скорость которого на 10 км/ч больше скорости первог.С какой скоростью должен еха...
Математика
расстояние между городами А и В равно 1325 км.Из города А в город В отправился один поезда через час навстречу ему из города В вышел второй поезд, скорость которого на 10 км/ч больше скорости первог.С какой скоростью должен ехать второй поезд чтобы поезда встретились на станции, расположенной на расстоянии 650км от города А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1325-650=675(км)-расстояние от места встречи до города В Пусть х (км/ч) - скорость 1-го поезда, тогда х+10 (км/ч) - скорость второго поезда. Выразим время движения поездов и приравняем его: 650/х=675/(х+10)+1 умножим обе части на х(х+10), получим 650(х+10)=675х+х(х+10) 650х+6500=675х+х^2+10x x^2+35x-6500=0 D=1225+26000=27225 x=(-35+165)/2=65(км/ч) - скорость 1-го поезда 65+10=75(км/ч) - скорость 2-го поезда Ответ: 75 км/ч
Гость:
x - скорость второго поезда, тогда x-10 - скорость первого поезда. Время, затраченное первым поездом: 650/(x-10) Время, затраченное втором поездом: ((1325-650)/x)=675/x Но 650/(x-10)-675/x=1 (второй поезд едет на час меньше) (650x-675(x-10))/(x(x-10))=1 6750-25x=x^2-10x x^2+15x-6750=0 D=15^2+4*6750=27225 sqrt(D)=165 x=(-15+165)/2=75 км/ч Ответ: 75 км/ч
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