расстояние между городами А и В равно 1325 км.Из города А в город В отправился один поезда через час навстречу ему из города В вышел второй поезд, скорость которого на 10 км/ч больше скорости первог.С какой скоростью должен еха...

Математика

расстояние между городами А и В равно 1325 км.Из города А в город В отправился один поезда через час навстречу ему из города В вышел второй поезд, скорость которого на 10 км/ч больше скорости первог.С какой скоростью должен ехать второй поезд чтобы поезда встретились на станции, расположенной на расстоянии 650км от города А?

Автор: Гость