в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок
Алгебра
в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ящик яблок - х кг, ящик винограда - (х-2) кг. Всего яблок - 5х кг, всего винограда - 6(х-2). Уравнение: 5x+6(x-2)=82, 11x=94, x=94/11, x=8 целых 6/11 кг - это масса одного ящика яблок, масса одного ящика винограда 6 целых 6/11 кг
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