в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок

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в магазин завезли 5 ящиков яблок и 6 ящиков винограда массой 82 кг.Какова масса одного ящика яблок и 1 ящика винограда,если ящик винограда весит на 2 кг меньше,чем ящик яблок

Автор: Гость