(13)А как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок , рукою мне хотелось ее сцапать — и в рот! (14)Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои по- рывы и...

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(13)А как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок , рукою мне хотелось ее сцапать — и в рот! (14)Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои по- рывы и вожделения, я бы, может, так и сделал: схватил, заглотил: и чего ты потом со мной сделаешь? (15)Ну, завезешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» из предложений 13-15 выпишите слово образованное бессуфиксальным способом. 21) Мой напарник первый раз пристально глянул за меня — и в глу бине его усталых глаз я заметил какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и ко всепрощению, и к снисходительности. 22) Он молча же своей зазубренной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части, и я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело, конец макаронины, который подлинее, он загребет себе. выпишите краткое прилагательное. 1) Шел май сорок третьего года . (2) На отдыхе нам выдали к обеду один котелок на двоих . (З) Суп был сварен с макаронами , и в мутной глубине котелка невнятно что-то белело выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкания!

Автор: Гость