ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!!!!!! В выпуклом четырехугольнике ABCD отмечены точки K, L, M и N - середины сторон AD, AB, BC и CD соответственно. Найдите отношение площади четырехугольника A...
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!!!!!! В выпуклом четырехугольнике ABCD отмечены точки K, L, M и N - середины сторон AD, AB, BC и CD соответственно. Найдите отношение площади четырехугольника ABCD к площади четырехугольника KLMN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольник АВС. В нем LM - средняя линяя, поэтому S(BLM) = S(ABC)/4 (треугольники АВС и BLM подобны, стороны BLM в 2 раза меньше, значит площадь меньше в 4 раза). Точно так же S(KND) = S(ACD)/4; Поэтому S(BLM)+ S(KND) = S(AВCD)/4; Точно так же доказывается что S(LКА)+ S(МNС) = S(AВCD)/4; Поэтому S(BLM) + S(KND) + S(LКА) + S(МNС) = S(AВCD)/2; Ну, вторая половина остается на долю KLMN :))) Далее - не принимать всерьез!!!!! Есть и очень красивое "конвертное" доказательство - если перегнуть все треугольники по средним линиям, как конверт, то они сложатся в такой же параллелограмм:)))) Это уже все решает :)))) (На самом деле это враньё - это работает только для прямоугольников, но для проверки ответа - вполне годится :))) Кстати, понятно, что KLMN - всегда параллелограмм? :))) для любого выпуклого АВCD.
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