1.когда космический корабль нагревается больше:при посадке или при запуске,если при этом он проходит одинаковый путь. 2. в калориметр содержащий 1кг воды впустили 40г водяного пара,имеющего температуру 100 градусов С.какой была...

Гость: Гость:

1)При взлете корабль преодолевает все более разреженные слои атмосферы, где трение меньше, так что температура наоборот понижается. При посадке же трение возрастает, как и температура корпуса, ибо вся работа силы трения преобразуется в теплоту. 2)Существует формула смеси веществ: (c1m1T1+c2m2T2)/(c1n1+c2 Переводим температуру в Кельвины: 333=(4200*1*T1+2100*0.04*373)/(4200*1+2100*0.04)=(31332+4200T1)/4284 1426572=31332+4200T1 T1=1395240/4200=333.2К=59.2 по Цельсию.