1.когда космический корабль нагревается больше:при посадке или при запуске,если при этом он проходит одинаковый путь. 2. в калориметр содержащий 1кг воды впустили 40г водяного пара,имеющего температуру 100 градусов С.какой была...
Физика
1.когда космический корабль нагревается больше:при посадке или при запуске,если при этом он проходит одинаковый путь. 2. в калориметр содержащий 1кг воды впустили 40г водяного пара,имеющего температуру 100 градусов С.какой была начальная температура воды если конечная температура в калориметре 60 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)При взлете корабль преодолевает все более разреженные слои атмосферы, где трение меньше, так что температура наоборот понижается. При посадке же трение возрастает, как и температура корпуса, ибо вся работа силы трения преобразуется в теплоту. 2)Существует формула смеси веществ: (c1m1T1+c2m2T2)/(c1n1+c2 Переводим температуру в Кельвины: 333=(4200*1*T1+2100*0.04*373)/(4200*1+2100*0.04)=(31332+4200T1)/4284 1426572=31332+4200T1 T1=1395240/4200=333.2К=59.2 по Цельсию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Ромб с острым углом а и стороной m вращается вокруг одной из сторон. Вычислите: а) площадь поверхности тела вращения б) объем этого тела. помог...
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!!!!!! В выпуклом четырехугольнике ABCD отмечены точки K, L, M и N - середины сто...
Геометрия
Точки M, N, P, Q лежат на сторонах AD, AB, BC, CD параллелограмма ABCD соответственно так что AM/AD = AN/AB = PC/BC = CQ/CD = 1/3. Докажите, что MN...
Русский язык