как построить треугольник по двум сторонам и медиане проведённой к третьей стороне?

Гость: Гость:

надо взять отрезок, равный 2 медианам, в качестве третьей стороны, и построить треугольник по 3 сторонам. В полученном треугольнике стороим медиану к стороне, равной удвоенной заданной медиане (то есть делим её пополам и середину соединяем с противоположной вершиной). Продлеваем полученную медиану за основание так, чтобы её длина удвоилась, и полученную точку соединяем с концами отрезка, который - удвоенная медиана, треугольник готов. И даже целых два :)))