sin в квадрате x+3 sin x cos x - 4cos в квадрате x=0
Алгебра
sin в квадрате x+3 sin x cos x - 4cos в квадрате x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin в квадрате x+3 sin x cos x - 4cos в квадрате x=0 используя метод группирования sin^2 x+3sin x cosx -4 cos^2 x=0 sin^2 x+4sin xcos x-sin x cos x -4cos^2 x=0 sin x (sin x+4cos x)-cos x(sinx +4cos x)=0 (sin x-cos x)(sin x+4cosx)=0 откуда sin x-cos x=0 или sin x+4cosx =0 sinx -cos x=0 sin x=cos x (так как sin x и cos x не равны одновременно 0, то потери корней при делении на cos x не будет, делим) tg x=1 x=pi/4+pi*k,k є Z sin x+4cosx =0 sin x=-4 cos x tg x =-4 x=-arctg(4)+pi*n, n є Z
Гость:
Делим левую и правую часть на cos^2х, получаем tg^2x+3tgx - 4=0 Ввожу замену, пусть тангенс х = t, тогда t^2+3t-4=0 D=9+16=25 t1=(-3+5)/2=1 t2=(-3-5)/2=-4 Обратная замена tg x =1 tg x =-4 х= p/4 + pn х = -arctg4 + pn Ответ: х=p/4+pn, x = -arctg 4+pn где p - это пи(3.14), n принадлежит Z
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