средняя линия трапеции составляет 2/3 его большего основания. во сколько раз средняя линия больше менющего основания трапеции?

Геометрия
средняя линия трапеции составляет 2/3 его большего основания. во сколько раз средняя линия больше менющего основания трапеции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя линия равна (меньшее основание+большее основание)/2 пусть х средняя лінія тогда большее основаніе равно 3х/2, меньшее основаніе равно 2*х-3х/2=х/2  значіт меньшее основаніе в 2 раза меньше
Гость:
средняя линия трапеции составляет 2/3 его большего основания. Поэтому: Средняя линяя меньше большого основания на 1/3 большого основания. Значит, малое основание на столько же меньше средней линии. То есть меньшее основание меньше большого на 2/3 большого основания. То есть меньшее основание составляет 1/3 большого основания. Поэтому средняя линяя в 2 раза больше меньшего основания :)))))))  
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