средняя линия трапеции составляет 2/3 его большего основания. во сколько раз средняя линия больше менющего основания трапеции?

Гость: Гость:

средняя линия трапеции составляет 2/3 его большего основания. Поэтому: Средняя линяя меньше большого основания на 1/3 большого основания. Значит, малое основание на столько же меньше средней линии. То есть меньшее основание меньше большого на 2/3 большого основания. То есть меньшее основание составляет 1/3 большого основания. Поэтому средняя линяя в 2 раза больше меньшего основания :)))))))