мастеру надо было изготовить а деталей . Он уже сделал и деталей .Чему должна быть равна производительность чтобы он успел сделать оставшиеся детали за t часов

Математика

мастеру надо было изготовить а деталей . Он уже сделал и деталей .Чему должна быть равна производительность чтобы он успел сделать оставшиеся детали за t часов

Автор: Гость