мастеру надо было изготовить а деталей . Он уже сделал и деталей .Чему должна быть равна производительность чтобы он успел сделать оставшиеся детали за t часов
Математика
мастеру надо было изготовить а деталей . Он уже сделал и деталей .Чему должна быть равна производительность чтобы он успел сделать оставшиеся детали за t часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается ему надо было еще сделать а-и деталей. Производительность равна (а-и)/t
Гость:
а-и (деталей) оставшееся количество деталей (а-и)/t = (дет/час) производительность, чтобы он успел сделать оставшиеся детали за t часов Ответ (а-и)/t
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