1.вычислите площадь равнобедренной трапеции ,если ее основания 4,2 и 5,4 а угол при меньшем основании равен 135градусов. 2.диагонали равнобедренной трапеции с основаниями 8 и 12 взаимно перендикулярны.чему равна площадь трапеции?

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Простые задачи, не пойму пойму почему они вызвали у Вас затруднения. 1) т.к. угол при меньшем основании равен 135, тогда при большем основании угол равен 45 У меня на рисунке меньшее основание сверху. Опускаем высоту из меньшего основания на большее и получаем прямоугольный треугольник, т.к. угол равен 45 градусов, тогда и второй 45 градусов. Получается это равнобедренный прямоугольный треугольник. Часть, которую отсекла высота у большего основания будет (5.4-4.2)/2=0.6. Это равнобедренный треугольник следовательно и высота будет 0.6 Sтрап=(а+б)/2 * h где а и б - основания S= (4.2+5.4)/2 * 0.6 S=2.88 Ответ: S=2.88 2) решение этой задачи строится на теореме. Если в равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, то высота равна полусумме оснований. Следовательно h=20/2=10 S=20/2 * 10 S=100 Ответ: S=100