сложное предложение со словом немезида

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сложное предложение со словом немезида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немезида придет к нему в жизнь даже не смотря на то, что он раскаился.   Никто из его родственников не встречался лицом к лицу с немезидой, все они были добродушными и порядочными людьми.    P.S. Немезида - возмездие, отмщение, неизбежная судьба. В греческой мифологии: богиня возмездия и кары.
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