сложное предложение со словом немезида

Гость: Гость:

Немезида придет к нему в жизнь даже не смотря на то, что он раскаился. Никто из его родственников не встречался лицом к лицу с немезидой, все они были добродушными и порядочными людьми. P.S. Немезида - возмездие, отмщение, неизбежная судьба. В греческой мифологии: богиня возмездия и кары.