в треугольнике угол АВС равен 90, ВС=3, cosA2корень из6 деленое на5. Найти АВ

Математика
в треугольнике угол АВС равен 90, ВС=3, cosA2корень из6 деленое на5. Найти АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула:  1+tg^2 a=1/cos^2 a, подставим:  1+ tg^2 A=25/24,  tg^2 A=1/24, tgA=1/(2V6) tgA=BC/AB,  1/(2V6) = 3/AB,   AB=6V6      (V - это корень)
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