в треугольнике угол АВС равен 90, ВС=3, cosA2корень из6 деленое на5. Найти АВ
Математика
в треугольнике угол АВС равен 90, ВС=3, cosA2корень из6 деленое на5. Найти АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула: 1+tg^2 a=1/cos^2 a, подставим: 1+ tg^2 A=25/24, tg^2 A=1/24, tgA=1/(2V6) tgA=BC/AB, 1/(2V6) = 3/AB, AB=6V6 (V - это корень)
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