Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры

Математика
Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 : 25 = 0,04 ( кг ) на одну тетрадь 1 ц = 100 кг  100 : 0,04 = 2500 ( тетрадей ) из одного центнера  1 т = 1000 кг  1000 : 0,04 = 25000 ( тетрадей ) из одной тонны
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