Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры
Математика
Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 : 25 = 0,04 ( кг ) на одну тетрадь 1 ц = 100 кг 100 : 0,04 = 2500 ( тетрадей ) из одного центнера 1 т = 1000 кг 1000 : 0,04 = 25000 ( тетрадей ) из одной тонны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык