Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры

Математика

Из 1 килограмм макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей сколько таких тетрадей можно изготовить из одного центнера макулатуры из одной тонны макулатуры

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