РЕЕБЯЯЯТ!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99!!! Нужн?? сделать пятое задание. (на фотографии) Заранее спасибо!
Биология
РЕЕБЯЯЯТ!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99!!! Нужн?? сделать пятое задание. (на фотографии) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь не указано, какая мышца под каким номером..
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