230:(4x+3)=10 Помогите срочно Заранее спасибо )
Математика
230:(4x+3)=10 Помогите срочно Заранее спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+3=230:10 4х+3=23 4х=20 х=5
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